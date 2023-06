Stem op de Wanatoe Publieksprijs 2023 en kies de beste kunststudent in Limburg

Via de poll onderaan op deze pagina kan u tot vrijdag 16 uur stemmen. Let wel: u mag maar één stem uitbrengen. Wie zich niet aan die regel houdt, kan ervoor zorgen dat een kandidaat wordt gediskwalificeerd.

© Boumediene Belbachir

De winnaars worden vrijdag tussen 19 en 20 uur bekendgemaakt in C-mine cultuurcentrum in Genk. De uitreiking is enkel voor genodigden, maar vanaf 20.30 uur is iedereen welkom op de receptie en afterparty met de dj-dames van Sardien. Je kan dan ook EXIT/23 bezoeken, de expo waar alle laatstejaarsstudenten van PXL-MAD School of Arts Hasselt, LUCA School of Arts campus C-mine Genk en de (interieur)architecten in spe van UHasselt hun afstudeerprojecten tonen. De expo is ook open op zaterdag en zondag, gratis. Ook het werk van de tien Wanatoelaureaten 2023 vindt u daar natuurlijk terug.

Die tien laureaten stellen we hier nog even aan u voor. Starring, in alphabetic order...

Nikita Aulov - Productdesign

© Frank Abbeloos

Ontwierp een seksmeubel voor mensen met een beperking, in dit geval specifiek voor mensen in een rolstoel. Maatschappelijk relevant, maar ook esthetisch en betaalbaar. Veel interesse, ook vanuit de zakenwereld.

Andrea Grimaldi - Gamedesign

© Frank Abbeloos

Via een leuk computerspelletje waar kinderen van 7 à 8 jaar in teamverband moeten spelen, leert hij kinderen sociale vaardigheden bij. De kinderen leren samen te werken en goed met elkaar communiceren.

Emily Hutchings - Vrije kunsten

© Frank Abbeloos

De Amerikaanse Emily Hutchings (30) volgde in de afstudeerrichting Vrije Kunsten aan PXL-MAD Hasselt het keuzetraject Sculptuur & Installatie. Ze verkende de contrasterende mogelijkheden van textiel. “Een tactiele grondstof, die daardoor heel persoonlijk is.”

Jules Kellens - Architectuur

© Frank Abbeloos

Het klimaat verandert en overstromingen zoals in Wallonië gaan wellicht vaker voorkomen. Jules Kellens werkte een systeem uit van grote keermuren die het stijgende water op slimme wijze kunnen intomen. Het zijn tegelijkertijd ook woonplekken.

Leto Keunen - Productdesign

© Frank Abbeloos

Een reddersstoel in de straat en nachtwinkels die dienen als ‘safe spaces’: productdesigner Leto Keunen (22) bedacht een handvol artistieke toepassingen om de angst die ze als jonge vrouw ervaart in het duister van de stad in de aandacht te brengen.

Niaz Mirmobini - Grafisch ontwerp

© Frank Abbeloos

De Iraanse Niaz Mirmobini (36) volgde aan PXL-MAD Hasselt de afstudeerrichting Grafisch Ontwerp, keuzetraject Reading Type & Typography. Voor haar eindproef ontwierp ze een systeem van 445 ligaturen, tekens die ontstonden door twee of meer lettervormen in één vorm te schrijven, zoals v + v = w, e + t = & en o + e = ö. Ze deed dat om het Perzisch – haar landstaal – makkelijker leesbaar te maken.

Brett Patychuck - Interieur architectuur

© Frank Abbeloos

Hoe kan je in conflictgebieden snel opnieuw een structuur aanbieden zodat mensen weer kunnen ‘leven’? Brett bedacht een concept voor het kapot gebombardeerde theater in Marioepol, Oekraïne, maar zijn idee kan ook in andere conflictgebieden snel en efficiënt worden uitgevoerd.

Diedre Schwillens - Grafisch ontwerp

© Frank Abbeloos

Diedre Schwillens (21) uit Bree volgde aan PXL-MAD Hasselt de afstudeerrichting Grafisch Ontwerp, keuzetraject Interaction & Motion Design. Samen met haar Maasmechelse vriendin en kunstenares Carolina Augustyniak combineerde ze schilderkunst en de interactiviteit van digitale technologie. Ze deed dat door AR-technologie toe passen op schilderijen.

Ruth Vanherwegen - Fotografie

© Frank Abbeloos

Met haar achtergrond als creatief therapeut toont deze culturele duivel-doet-al aan dat kunst effectief mensen kan helpen. Ze deelt haar passie op overtuigende wijze met anderen en ijvert voor blijvend contact met mensen die het moeilijk hebben. Ze spreekt uit ervaring, want Ruth heeft sinds haar dertiende een hersentumor in haar hoofd.

Iris Widdershoven - Animatie

© Frank Abbeloos

Als je ouder wordt, komen er meer verantwoordelijkheden op je af. Maar dat is niet iets om je grote zorgen over te maken. Iris Widdershoven stelt u gerust in haar knappe kortfilm ‘Aria’.