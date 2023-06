Ook na wereldtitel van Luca Brecel wordt snooker géén topsport: “Het zou makkelijk zijn om een graantje mee te pikken na zijn succes”

Een cheque van 570.000 euro leverde de wereldtitel Luca Brecel op. Evengoed had hij nooit in The Crucible in Sheffield gestaan en was Brecel op weg naar de top afgehaakt. Nooit genoot hij overheidssteun zoals heel wat andere sporters. Had hij geen privésponsors, was Brecel nooit kunnen doorgroeien naar de wereldtop.

Daar komt geen verandering in na zijn wereldtitel, ook snookertoptalenten in de dop moeten niet rekenen op subsidies die andere topsporters krijgen.

Brecel in actie in The Crucible. — © Getty Images

“We hebben genoten van Luca en ik wil hem graag feliciteren, maar we moeten erkennen dat snooker niet past in de filosofie van een topsportbeleid. We zijn ook geen uitzondering: ook in Nederland of bakermat Engeland is dat zo”, antwoordt minister van Sport Ben Weyts (N-VA) op een vraag van Vlaams Parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit). “Het zou makkelijk zijn dat we nu een graantje meepikken na zijn succes, maar dat gaan we niet doen. Liever een topsportbeleid dat keuzes maakt en niet te beroerd is om keuzes te maken. ”

“We moeten erkennen dat snooker niet past in de filosofie van een topsportbeleid” Ben Weyts - Minister van Sport (N-VA)

Het ‘probleem’: snooker wordt niet beschouwd als topsport maar als sportieve vrijetijdsbesteding. Een van de redenen is dat snooker niet voldoet aan de “cardiovasculaire training” – versta: inspanning – dat bij andere, gesubsidieerde topsporten wel een criterium is. Weyts: “Het Vlaamse topsportbeleid focust ook op olympische sporttakken, snooker is niet olympisch. Ik ben geen voorstander van een poedersuikerbeleid, waarbij je iedereen gelukkig probeert te maken met een beetje (geld) maar je dat laagje zo wegblaast. We moeten keuzes durven te maken, ook al is dat niet altijd eenvoudig.”

