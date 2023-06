Een knaller van een spel: ‘Street Fighter 6’kroont zich tot keizer van de knokgames

Aan fightgames nooit een gebrek, maar Street Fighter 6 heeft zichzelf gekroond tot de keizer in het genre. Zelden was virtueel knokken zo intens, bij momenten kolderiek en grafisch om van te smullen.

Al 35 jaar wordt er in de gamereeks Street Fighter op pixelneuzen getimmerd dat het een lieve lust is. Het nieuwe Drive Gauge-systeem zet spelers nu aan om creatiever te vechten. Het is niet zo dat het blinde buttonmashen niet werkt, maar je haalt wel meer voldoening uit een combo die je vakkundig timet en uitvoert. Extreem meer voldoening zelfs. De game knettert grafisch zo al, maar wanneer de speciale moves elkaar opvolgen of je een tegenaanval perfect countert, dan spatten de kleuren van het scherm. Alsof iemand een bommetje heeft geplaatst in een zwembad vol waterverf.

De basis van de game ligt natuurlijk in graniet vastgelegd: een 1-versus-1-gevecht tot er eentje knock-out gaat. De makers hebben wel moeite gedaan om allerlei extra’s toe te voegen. World Tour bijvoorbeeld is een spelmodus dat een snuifje role-playing video game en verhaal - weliswaar flinterdun als rijstpapier - toevoegt aan de actie. Beetje kneuterig bij momenten, maar wel amusant. Via Battle Hub kan je dan weer zelf personages samenstellen om vervolgens deel te nemen aan online wedstrijden. Een vechter met luciferbeentjes, een helmboswuivend kapsel in bubblegumkleuren en een borstkas van een zilverruggorilla? Alles kan. Knaller van een game. Zo eentje die recht op je kanis landt en je voor een tijd doet duizelen.(rd)

‘Street Fighter 6’ is verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X/S en PC