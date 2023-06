Voorzitster Frans parlement blokt stemming over intrekking van pensioenhervorming af

De dag na de veertiende grote betoging tegen de optrekking van de pensioengerechtigde leeftijd in Frankrijk heeft de voorzitster van de Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, aangekondigd dat ze een stemming over de intrekking van het pensioen op de leeftijd van 64 jaar zal tegenhouden. Het debat is voor donderdag in het halfrond geprogrammeerd.