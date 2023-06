Masturberen, onnatuurlijk? We doen het al 40 miljoen jaar

Van zuigende vibrators tot douchekoppen gericht op seksueel genot, je kan het zo gek niet bedenken of het bestaat vandaag. Een heel verschil met enkele jaren geleden, toen masturbatie nog iets was waar je vooral niet over moest praten. Meer zelfs, masturberen was iets waar je je maar best voor schaamde. Want jezelf seksueel plezieren, dat werd gezien als onnatuurlijk. Blijkt nochtans dat we het met z’n allen al 40 miljoen jaar doen, en dat heeft ook evolutionaire redenen.

Dat masturbatie niets nieuws is, wisten we natuurlijk al langer. Lang voor de uitvinding van de vibrator gunden mannen en vrouwen zichzelf het nodige genot door gebruik te maken van hun handen, vingers en originele attributen. Maar tot nog toe was onduidelijk sinds wanneer de mensheid precies masturbeerde en vooral: waarom? Onderzoekers van de University College London beweren nu het antwoord op die vragen gevonden te hebben.

“Dit gedrag was al aanwezig 40 miljoen jaar geleden, bij de gemeenschappelijke voorvader van alle (mens)apen. Het is dus niet alsof één bepaalde soort ooit is opgestaan en zich van de ene dag op de andere begon te masturberen. Het is een oude, geëvolueerde eigenschap”, aldus Dr. Matilda Brindle, hoofdauteur van de studie, in een artikel in Proceedings of the Royal Society B.

Oninteressant of intelligent?

Op het eerste gezicht lijkt masturbatie evolutionair oninteressant. Het kost nodeloos tijd en energie en in een vijandige omgeving brengt het daarom gevaar met zich mee. En toch vond die gemeenschappelijke voorouder het de moeite waard.

Bij mannelijke (mens)apen waren er volgens de wetenschappers meerdere redenen om zich te masturberen. Zwakkere mannetjes konden zich bijvoorbeeld zodanig opwinden dat ze tijdens de geslachtsgemeenschap erg snel konden ejaculeren, waardoor ze sterkere rivalen te snel af waren. Masturberen kon hen ook helpen om oud sperma kwijt te spelen, dat vervolgens plaatsmaakte voor verser en vruchtbaarder sperma. Ten slotte vond de opkomst van masturbatie gelijktijdig plaats met die van seksueel overdraagbare infecties – door te masturberen na de geslachtsgemeenschap konden de mannetjes zichzelf als het ware ‘spoelen’ en daardoor de kans op infecties verminderen.

Omdat vrouwelijke masturbatie door de jaren heen vaak werd genegeerd, is het voor de onderzoekers moeilijker om de drijfveren bij vrouwtjes vast te stellen. Toch schoven ze alvast één mogelijkheid naar voren: door te masturberen werd hun vagina minder zuur en daardoor minder vijandig voor sperma. Op die manier zouden ze dus, door voor geslachtsgemeenschap te masturberen, meer grip gehad kunnen hebben over wie hen uiteindelijk bevruchtte.