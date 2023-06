Star Wars-icoon Mark Hamill neemt afscheid van Luke Skywalker

Dat heeft de acteur van Star Wars gezegd op de Amerikaanse televisie. Naar eigen zeggen krijgt hij om de haverklap de vraag van fans of hij ooit nog in de huid kruipt van zijn legendarische personage. “Ik zeg nooit nooit, maar ik zie op dit moment geen reden om dat ooit nog te doen”, zegt hij. “En ik denk ook niet dat er ooit weer een reden komt om toch mijn mening te herzien. Ik heb mijn tijd gehad en dat is goed.”

De acteur denkt ook dat de makers van nieuwe Star Wars-films niet meer de noodzaak zullen voelen om hem terug te vragen. “Er zijn ondertussen zoveel personages dat er voldoende andere verhalen zijn om verteld te worden.”

Hamill, inmiddels 71 jaar, maakte in 1977 zijn debuut als Luke Skywalker in de film Star Wars: A new hope en speelt de rol nog altijd. Hij was voor het laatst te zien in de streamingserie The Mandalorian. “Ik had nooit verwacht dat ik herinnerd zou gaan worden voor iets. Ik wilde gewoon van mijn hobby mijn beroep maken”, vertelt Hamill. “Wel prijs ik me gelukkig dat ik voor deze mooie rol zal worden herinnerd.”