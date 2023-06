KRC Genk denkt aan Japanner Keito Nakamura (ex-STVV)

KRC Genk werkt achter de schermen hard aan de kern voor volgend seizoen. Eén van de spelers die in beeld zijn, is Keito Nakamura (22). De Japanse flankaanvaller speelde in 2020 nog vijf wedstrijden voor STVV en ligt nu onder contract bij het Oostenrijkse LASK Linz.

Nakamura was afgelopen seizoen één van de smaakmakers bij het nummer drie uit de Oostenrijkse Bundesliga. De rechtsvoetige flankaanvaller speelde 31 wedstrijden en was daarin goed voor 14 doelpunten en 7 assists. Het leverde hem in maart ook zijn debuut op bij de Japanse nationale ploeg. In een oefeninterland tegen Uruguay mocht Nakamura één minuut voor tijd invallen.

LEES OOK. KRC Genk onder meer tegen Utrecht en Fortuna tijdens oefencampagne

De Japanner is geen onbekende in het Limburgse voetbal. In het seizoen 2020-2021 werd hij door STVV nog gehuurd van Gamba Osaka, in zijn thuisland. Hij begon het seizoen bij de Kanaries als basisspeler, maar verdween snel uit beeld. In totaal speelde hij 5 wedstrijden in geel en blauw. Daarin scoorde hij één doelpunt, als invaller tegen Moeskroen.

KRC Genk heeft naast Nakamura, die ook gelinkt wordt aan onder andere Feyenoord, nog andere ijzers in het vuur. Zo raakte eerder al bekend dat Zulte Waregem-aanvaller Alieu Fadera (21) in beeld is bij de vicekampioen.