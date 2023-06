Grondwaterstanden beter dan vorig jaar, maar uitblijven van regen zal voelbaar zijn

De stand van het grondwater is begin juni beter dan vorig jaar. Op 83 procent van de meetplaatsen is het peil normaal tot hoog voor deze tijd van het jaar, zestig procent toont een normale grondwaterstand. Dat meldt het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir woensdag.

Als oorzaak van de betere standen dan vorig jaar wordt gewezen op “een natte lente, ondanks de droge maand mei”. Bij zeventien procent van de meetpunten is wel nog steeds een lage tot zeer lage grondwaterstand zichtbaar. In juni vorig jaar was dat nog 61 procent.

“Toch zal het uitblijven van regen de voorbije en komende weken zich laten voelen in de afvoeren en peilen van onze waterlopen”, waarschuwt het kabinet Demir. “Er wordt tot 13 juni geen neerslag voorspeld, al is paniek nergens voor nodig. De toestand is nog niet zorgwekkend.”

Tegelijk wijst de minister op de nood om spaarzaam te blijven met water, alsook het verder investeren in de zogenaamde Blue Deal van de Vlaamse regering. Die Blue Deal wil proactief de kans op waterschaarste beperken. “Na de droogte van 2022 hebben we ons verder voorbereid en liggen de draaiboeken klaar”, aldus nog de minister.

Tot 13 juni wordt er nagenoeg geen neerslag voorspeld, wat betekent dat er gedurende een maand zo goed als geen regen zal zijn gevallen. “Dat zal uiteraard gevolgen hebben voor bodemvocht, grondwaterstanden en rivierafvoeren”, besluit het kabinet.