Gilbert (82) maand na dramatisch koetsongeval in Aalter overleden aan verwondingen

Aartrijke/Aalter

De 82-jarige landbouwer Gilbert V. uit Aartrijke is een maand na het zware ongeval met een paardenkoets in Aalter aan zijn verwondingen overleden. Op 1 mei kantelde een paardenkoets met drie inzittenden op een brug in Aalter, waaronder Gilbert V. Het ongeval eiste een zware tol, voor zowel mens als dier.