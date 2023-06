Speedpedelecs zijn dikker, breder, vierkanter dan de klassieke fiets. Zo ook de Aska Bike, spreek uit als oska, een Scandinavische naam voor een totaal Belgisch (Europese) speedpedelec. Hij had met zijn look zo gecast kunnen worden voor de futuristische Arcadia-serie. En hij is volgens de ontwerpers dan ook de fiets van de toekomst.