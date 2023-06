Eekhoorn gaat wereld rond met dramatische sterfscène: “Geef dat dier een Oscar”

Een vliegende eekhoorn is nu al grote kanshebber - als het van Twitteraars afhangt - om een Oscar te winnen. Het huisdier deed voor het oog van de camera alsof het zijn einde had gevonden onder een omgevallen borstel, en keek af en toe rond om te zien of de sterfscène wel overtuigend genoeg was. Het is onduidelijk wie de maker van de beelden is, die vermoedelijk in Thailand werd gefilmd, maar de dramatische dood van de eekhoorn werd intussen meer dan 20 miljoen keer bekeken. “Met en heuse crime scene om de aandacht te trekken”, klinkt het in de vele reacties op de video. “Geef die eekhoorn een Oscar!”