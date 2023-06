Kristel Verbeke en Gene Thomas vieren 20ste huwelijksverjaardag: “Ik hou van jou mijn liefste”

Kristel Verbeke (48) en Gene Thomas (51) vieren hun porseleinen huwelijksverjaardag. In 2003 stapten ze samen in het huwelijksbootje. Nu, twintig jaar later, zijn ze nog steeds gelukkig getrouwd en hebben ze twee bijna volwassen dochters, Nanou (18) en Lily (16).

Op Instagram deelt het koppel hun huwelijksfoto. Thomas schrijft erbij: “Al 20 jaar mag ik je mijn madammeke noemen.” Ook Verbeke deelt mooie woorden: “Ik hou van jou mijn liefste. Ik blijf het je zeggen elke dag.” In de reacties vloeien enkele gelukswensen van ex-K3 collega’s Karen Damen en Klaasje Meijer.