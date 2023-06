Staat Rio de Janeiro keurt ‘Vinicius Junior’-wet goed: wedstrijden kunnen bij racistisch gedrag van fans stilgelegd worden

De Braziliaanse staat Rio de Janeiro heeft dinsdag een wetsvoorstel goedgekeurd dat ervoor zorgt dat voetbalwedstrijden meteen kunnen worden stopgezet bij racistisch gedrag. De wet komt in navolging van de racistische verwensingen die de Braziliaanse Real Madrid-speler Vinicius Junior vorige maand te verduren kreeg in Spanje.

De nieuwe wet bepaalt dat wedstrijden kunnen worden onderbroken, voor een periode die wordt bepaald door de organisator, of volledig opgeschort, indien de incidenten zich herhalen of plaatsvinden in groep. De melding van racisme kan door iedereen gebeuren.

De wet wordt in de volksmond de ‘Vini Jr’-wet genoemd. De smaakmaker van Real Madrid werd vorige maand in Valencia het slachtoffer van racistische opmerkingen uit het publiek. Dat leidde tot een golf aan verontwaardiging in binnen- en buitenland. De Spaanse politie arresteerde nadien verschillende verdachten en vordert strenge straffen.

Ook in Brazilië is racisme een probleem. In 2022 steeg het aantal racismeklachten in stadions met veertig procent. De staat Rio komt nu met een eerste wettelijke maatregel. Het is ook van plan tijdens de rust van wedstrijden op de schermen in de stadions bewustmakingscampagnes uit te zenden. Vinicius Junior groeide op in de buitenwijken van Rio.

