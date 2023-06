GETEST. De beste én slechtste kostuums uit populaire winkelketens: “Van dit pak krijg ik instant een zweetaanval”

Op een tuinfeest, op kantoor of zelfs voor een avondje uit: het vrouwenkostuum is alomtegenwoordig en dat weten ook de grote ketens. Wij gingen shoppen in de klassieke winkelstraat, verzamelden tien budgetvriendelijke kostuums en legden ze voor aan styliste Kiki Vogels. Niet allemaal kregen ze een positieve beoordeling, al blijkt wel dat een degelijk pak geen gigantisch prijskaartje hoeft te hebben: “Voor die prijs is het een leuk en toegankelijk pak. Ik kan er weinig verkeerd over zeggen.”