Minderjarige dief op gestolen motor uit Peer gevat na achtervolging en ongeval

Een minderjarige motordief is maandag gevat nadat een korte achtervolging. De jongen had een motor gestolen in Peer. Tijdens zijn vlucht veroorzaakte hij een ongeval en ging hij er opnieuw vandoor.

Meteen na de diefstal werden alle ploegen geïnformeerd en de politie van LRH kon de motordief intercepteren na een korte achtervolging. De minderjarige verdachte werd gearresteerd en voorgeleid bij de jeugdrechter in Leuven. De jongen is opgesloten in een jeugdinstelling in Mol.

(maw)