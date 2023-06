Will Still. — © Icon Sport

Philippe Clement werd zondag ontslagen bij AS Monaco. De 30-jarige Will Still is daardoor de enige overgebleven Belgische coach in de Franse Ligue 1. Straffer nog: de ex-coach van Lierse en Beerschot tekende vorige week een nieuw tweejarig contract bij Stade de Reims. “Ik wil tonen dat het voorbije seizoen geen toevalstreffer was.”