Slachtoffer nummer 267 (!): Spaanse motorcoureur overleden op Brits eiland na crash bij “gevaarlijkste races in motorsport”

De 46-jarige Torras Martinez kwam om het leven tijdens de eerste zogenoemde Supertwin-race bij een crash in de derde en laatste ronde. De Spanjaard was een ervaren coureur die in 2017 zijn debuut maakte in de races en actief was in 21 wedstrijden. “Raul was de snelste Spanjaard ooit op dit TT-parcours”, meldde de organisatie.

De races op het eiland Man worden sinds 1907 gehouden en staan bekend als een van de gevaarlijkste in de motorsport. Afgelopen jaar kwamen zes deelnemers om het leven. Torras Martinez is het 267e dodelijke slachtoffer in de geschiedenis van het evenement.