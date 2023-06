Kevin De Bruyne voor CL-finale: “Dit keer werk ik niet samen met Lukaku”, supporters Inter lopen storm voor finale op groot scherm

Hoewel de finale in het Turkse Istanbul plaatsvindt, zal het Milanese San Siro-stadion tot de nok gevuld zijn. Op groot scherm zal er toegekeken worden hoe de Nerazzurri van Romelu Lukaku het ervan afbrengen tegen het City van Kevin De Bruyne. Naar verluidt vlogen er 43.000 tickets de deur uit in een tijdsspanne van zeven uur.

“Ik denk dat de finale op een goed moment valt” Romelu Lukaku - Inter

“Ik denk dat het goed is voor het Belgische voetbal dat er twee Belgen aantreden in de finale van de Champions League”, vertelt Romelu Lukaku bij RTL op de mediadag voor de rechtenhouders van de Champions League. “Vorig jaar wonnen Courtois en Hazard met Real Madrid, dit keer zal het één iemand van ons zijn. Ik heb de laatste tijd mijn niveau weer teruggevonden, in die mate dat ik bepalend kan zijn voor het team dus ik denk dat de finale op een goed moment valt”, is Lukaku zelfzeker.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Kevin De Bruyne voegde er op zijn beurt nog aan toe: “Dit keer zal ik gedurende 90 of 120 minuten niet samenwerken met Lukaku, maar ik denk dat we al voldoende samen hebben gespeeld dus het is deze keer niet zo speciaal. Dat is nu eenmaal voetbal. Maar ik voel me goed, op het einde van het seizoen kan het altijd wat lastig zijn, dat weten we, maar we zijn klaar voor zaterdag. Het seizoen is al uitzonderlijk geweest met de dubbel (landskampioen in Engeland en FA Cup-winnaar, red.). Wetende dat we de Champions League nog kunnen winnen, is ongelooflijk. We zullen zien wat er zaterdag gebeurt”, aldus De Bruyne.