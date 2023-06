Wat te doen dit weekend? Naar de opera in openlucht of een Winokio-concert

Je verwacht het niet van een Mr.Bean-film of een videogame, maar ze gebruiken wel een aria uit een opera die we dezer dagen in openlucht kunnen meemaken. Ondertussen verheugen de kinderen – en hun ouders –zich op de zomertournee van Kapitein Winokio.

Komische opera in openlucht

Op de binnenkoer van Alden Biesen in Bilzen brengt een cast met internationale faam de enige komische opera die Puccini heeft geschreven. Het verhaal van bedriegers die bedrogen worden, bevat de overbekende aria O mio babbino caro die tot in Mr.Bean-films en videogames te horen is.

La storia di Gianni Schicchi, Zomeropera,op 10/6 om 20.30 uur en op 11/6 om 15 uur, Alden Biesen Bilzen, daar nog tot 23 juni. Info: www.zomeropera.be

Winokio bezingt onze gevoelens

Kapitein Winokio begint aan zijn zomertournee. In een swingend concert maakt hij voor een publiek vanaf drie jaar emoties tastbaar in een taal die kinderen begrijpen. Met humor en gevarieerde muziek bezingt hij gevoelens als verlangen, verwondering en vreugde. Maar ook koudwatervrees en krokodillentranen komen aan bod.

Blij Bang Boos Bedroefd, Kapitein Winokio, op 10/6 om 15 uur, Club K Kalmthout, tot 16/9 op tournee. Info: www.kapiteinwinokio.be

We trekken op reis in de fantasie

Het is een ode aan de verbeelding. Via objecten, figuren, poppen, licht, schaduw en geluid volgen we een personage doorheen fantasiewerelden. De steden die hij aandoet, bestaan die wel? Gebaseerd op een postmodern reisverhaal van de Italiaanse topauteur Italo Calvino is dit een voorstelling voor een publiek vanaf zes jaar.

Kom hier, Ultima Thule, op 11/6 om 14 en 16 uur, C-mine Genk. Info: www.c-mine.be

Leef je uit op gratis gezinsfestival

Dit gratis festival garandeert een hele namiddag pret voor gezinnen met kinderen van vier tot twaalf jaar. Dat gaat van oude volksspelen tot kronkelwegjes van dominostenen omstoten. Je kan knutselen met klei of papier, maar ook digitaal aan de slag gaan. De bonte Brusselse fanfare Fanfakids (foto) trommelt er op los. Als je wil, mag je meedoen.

Ola! Peloezza, op 10/6 van 14 tot 18 uur, De Warande Wetteren. Info: www.ccnovawetteren.be

Gevleugelde woorden in keramiek

Zich in een wespennest steken. Vis begint te stinken bij de kop. Erasmus verzamelde 4151 spreekwoorden en die gevleugelde woorden inspireerden het Frans-Zwitsers kunstenaarsduo Caroline Andrin en Etienne Fleury voor een reeks keramische sculpturen die nagenoeg allemaal speciaal voor deze tentoonstelling werden gemaakt.

Haast je langzaam, tot 29 oktober, Erasmushuis & Begijnhof Brussel. Info: www.erasmushouse.museum

Op een trompet steekt het niet

De Frans-Libanese jazztrompettist Ibrahim Maalouf laat Arabische klanken doorklinken omdat hij een trompet bespeelt met een extra ventiel voor de kwarttonen. In zijn nieuw project horen we liefst vijf trompetten. Hij is bij ons heel populair. De concerten zijn snel uitverkocht. Daarom is dit onze langetermijntip van de week.

Ibrahim Maalouf, op 4/12, Koninklijk Circus Brussel. Info: www.greenhousetalent.com