Spaanse motorcoureur overleden na crash bij gevaarlijke wedstrijd op Britse eiland Man

De Spanjaard kwam in de derde en laatste ronde ten val ter hoogte van Alpine, een snelle bocht. Hij bezweek aan zijn verwondingen. Martinez was bezig aan zijn vijfde Isle of Man en was een bekende naam binnen de racewereld.

De races op het eiland Man worden sinds 1907 gehouden en staan bekend als een van de gevaarlijkste in de motorsport. Afgelopen jaar kwamen zes deelnemers om het leven. Torras Martinez is het 267e dodelijke slachtoffer in de geschiedenis van het evenement.