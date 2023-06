Tv-paard Amika mag met pensioen bij Alexander, die hem ooit verzorgde in Plopsaland

Amika, het witte paard dat bekend werd door zijn rol in de gelijknamige jeugdserie, gaat op zijn 26ste met pensioen: het dier ruilt Plopsaland De Panne in voor de rustige weide van Alexander Moncarey, die Amika ooit verzorgde in het pretpark. “Het is intussen vijf jaar geleden dat ik hem nog zag en toch herkent hij mij nog.”

In een weide bij het Alveringemse dorpje Gijverinkhove zal Amika zijn oude dag slijten. De witte ruin mocht vijftien jaar geleden opdraven op de set van Amika, de jeugdserie van Studio 100 die in ons land is uitgezonden op Ketnet en nu nog altijd kan bekeken worden via VRT MAX. Het paard veroverde talloze Vlaamse kinderharten en kreeg een vaste stek in Plopsaland De Panne.

Kindjes op z’n rug

“Daar heb ik hem tien jaar verzorgd”, vertelt Alexander Moncarey (59), die werkte als dierenverzorger in het pretpark tot hij noodgedwongen moest stoppen door gezondheidsklachten. “Ik bouwde een sterke band op met Amika en zette ontelbaar veel kindjes op zijn rug voor fotosessies.”

“Met pijn in het hart” neemt Plopsaland De Panne nu voorgoed afscheid van de Arabische volbloed. De laatste twee jaar ging zijn gezondheid snel achteruit. Het paard lijdt aan COPD, beter bekend als dampigheid.

Bezorgde reacties

“Deze zware longaandoening lokte bij bezoekers soms bezorgde reacties uit”, zegt Carl Vergauwe, director dieren binnen de Plopsa Group. “Wij hadden Amika graag tot zijn laatste dag bij ons gehad, maar door zijn toestand waren wij genoodzaakt hem op een andere weide te plaatsen. In dialoog met de dierenarts en dierenverzorger is gezocht naar een veilige thuishaven, waar Amika rustig zijn oude dag kan doorbrengen. Deze werd gevonden bij z’n voormalige dierenverzorger. Amika kon met zijn tevredenheid geen blijf.” (Lees verder onder de foto)

De hereniging met zijn voormalige verzorger. — © Thijs Pattyn

“Een prachtig weerzien”, aldus Alexander. “Het is intussen vijf jaar geleden dat ik hem nog zag en toch herkent hij mij nog. Ik ben een echte dierenliefhebber. Voor mijn Plopsa-carrière werkte ik tussen de leeuwen en giraffen van het Ieperse Bellewaerde Park en thuis heb ik vijf honden, acht katten en talloze kippetjes, eendjes en pauwen. Al heel mijn leven houd ik paarden. Voor de komst van Amika enkele dagen geleden hield ik nog één paard over: Pinot. Zij is 23 jaar en ook gepensioneerd. Een paard is een gezelschapsdier. Daarom stak ik Amika en Pinot samen in de weide: hun karakters passen en ze komen goed overeen.” (Lees verder onder de foto)

Alexander stak Amika bij zijn paard Pinot. “Hun karakters passen en ze komen goed overeen.” — © Thijs Pattyn

In het pretpark is beslist om Amika niet te vervangen “omwille van zijn unieke karakter”. “Bovendien zal de Big & Betsy Hoeve, de thuisbasis van Amika en tal van andere dieren in Plopsaland De Panne, volledig conceptueel herdacht worden om het boerderijleven verder in leven te houden”, klinkt het bij Plopsa.

Niels Destadsbader

“Het is niet de bedoeling dat de fans van Amika hem nu hier komen bezoeken”, benadrukt Alexander. “Hij heeft de voorbije jaren genoeg mensen gezien en verdient een pensioen in alle rust en stilte.”

De menselijke acteurs van Amika kwamen afgelopen weekend samen in de padelclub van Niels Destadsbader voor een reünie, meer dan een decennium na de laatste aflevering.