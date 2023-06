Luchtkwaliteit New York “erg ongezond” door branden in Quebec

New York City stond dinsdag bovenaan het lijstje van steden met ’s werelds meest vervuilde lucht. De schadelijke rook van meer dan honderden bosbranden in het Canadese Quebec hangt namelijk boven de Amerikaanse stad wat voor een aanhoudende slechte luchtkwaliteit zorgt.

De luchtkwaliteitsindex van New York City stond dinsdagavond op een gegeven moment boven de 200 - een niveau dat volgens IQair dat de luchtkwaliteit meet “erg ongezond” is. De stad had dinsdag om 22.00 uur de slechtste luchtkwaliteit van alle grote stedelijke gebieden.

Later op dinsdagavond had New York City de op een na slechtste niveaus van luchtverontreiniging ter wereld na New Delhi, India, meldde IQair. Andere steden op de lijst waren Doha, Qatar, Bagdad, Irak, en Lahore, Pakistan.

Als gevolg hiervan hebben ten minste 10 schooldistricten in het centrum van de staat New York dinsdag buitenactiviteiten en evenementen geannuleerd. Die activiteiten omvatten academische, atletische en buitenschoolse evenementen. Ook de turnlessen die buiten zouden plaatsvinden werden geannuleerd.

(Lees verder onder de foto)

© EPA-EFE

© AP

© AP

Tot in Chicago

Er zijn volgens het Canadian Interagency Forest Fire Centre meer dan 150 actieve bosbranden in Quebec. In 2023 hebben tot nu toe meer dan 400 bosbranden in Quebec gewoed, tweemaal het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Tot dusver is dit jaar bijna 9 miljoen hectare verkoold door bosbranden in Canada, waarvan alleen al in Quebec bijna een half miljoen hectare is afgebrand.

“De weersomstandigheden zijn zodanig dat wijdverspreide ozon- en of deeltjesniveaus naar verwachting op of boven de categorie ongezond voor gevoelige groepen van de luchtkwaliteitsindex zullen liggen”, aldus de National Weather Service in Chicago, waar de slechte lucht naartoe aan het gaan is. “Actieve kinderen en volwassenen, vooral mensen met long- of luchtwegaandoeningen zoals astma, moeten langdurige buitenactiviteiten beperken.”