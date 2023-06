Afkeer tussen Paul Gheysens en Tania Mintjens doet Bosuildossier vastlopen: deze zes scenario’s kunnen nog oplossing bieden

Vanuit het Antwerpse stadhuis is vorig jaar al een initiatief genomen om zélf de Bosuilgronden van eigenaar Tania Mintjens over te kopen en niet door Paul Gheysens. Dat voorstel werd meteen afgeschoten. Nu circuleert in de wandelgangen van het stadhuis zelfs het scenario om tot onteigening over te gaan. Het zijn twee van zes mogelijke opties die het stadiondossier uit het slop kunnen halen. Al zorgt de wederzijdse afkeer tussen de familie Mintjens en clubvoorzitter Paul Gheysens dat die weinig kans op slagen hebben.