Marie Verhulst reageert op vertrek van Koen Crucke: “Ik had nochtans de indruk dat hij er oké mee was”

Het baasje van Samson, Marie Verhulst, heeft voor het eerst gereageerd op het vertrek van Koen Crucke en Walter Baele die jarenlang mee aan Samsons zijde te zien waren. “Ik had nochtans de indruk dat hij er oké mee was”, vertelt Verhulst in een interview met HLN.

Koen Crucke (71), alias meneer Spaghetti, zal geen deel meer uitmaken van de kerstshow “Samson & Marie”. “We zouden begin dit jaar drie weken met Samson & Marie in Nederland toeren, maar alle optredens werden last minute geannuleerd, behalve dat in Roosendaal in februari. Dat werd meteen mijn laatste show. Heel jammer, ik heb zelfs een traantje weggepinkt. Ik heb als afscheidscadeau alleen een boeketje bloemen gekregen in de coulissen. Dat gaat zo tegenwoordig, als ze je niet meer kunnen gebruiken”, vertelde Crucke over zijn afscheid aan Dag Allemaal.

© BELGA

Volgens Marie Verhulst leek Crucke er nochtans oké mee om te vertrekken, vertelt ze nu aan HLN. “We hebben het er enkele maanden geleden al over gehad, ik had toen nochtans de indruk dat hij er oké mee was. Ik heb hem intussen niet meer gehoord. Maar ik volg gewoon de beslissingen van de mensen die verantwoordelijk zijn voor ‘Samson & Marie’. Bill en Florentine waren te zien in onze jongste tv-reeks ‘IJsjestijd’ en in de nieuwe videoclip van ‘De Antillen’ waar ook de Burgemeester een rol in heeft. Logisch dat die nu ook meedoen in de zomer- en kerstshow”, klinkt het.

“De fans van Alberto krijgen volgens mij nog voldoende de kans om hem aan het werk te zien, want er zijn wellicht nog verschillende optredens van VanBuRal (een samentrekking van Van Leemhuyzen, Burgemeester en Alberto, nvdr) gepland”, aldus de jongste telg van de Verhulstjes.

