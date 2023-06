Vandaag op Roland Garros: heruitgave van vrouwenfinale, Belgische juniorenkampioen aan het werk én Kim Clijsters

Met Roland Garros is het tennisseizoen toe aan het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. We halen het programmaboekje erbij en pluizen de afspraken uit die u vandaag niet mag missen.

Deze Belgen komen in actie

Na de exit van Greet Minnen dinsdag in het dubbelspel, is Roland Garros nog niet afgelopen voor de Belgische delegatie. Vandaag komen er namelijk nog drie landgenoten in actie. En de opvallendste naam is die van Kim Clijsters. Zij neemt samen met andere tennislegendes deel aan de Legends Trophy. Geflankeerd door de Fransman Arnaud Clement kijkt ze in de eerste ronde de Poolse Radwanska en de Spaanse Bruguera in de ogen.

Leuk detail: uitgerekend op de dag dat Justine Henin in 2003 Roland Garros won ten koste van Clijsters, stapt de Limburgse het Parijse gravel weer op.

De overige Belgen zijn tiener Alexander Blockx en Joachim Gérard. Blockx mag zich sinds begin dit jaar een grandslamwinnaar bij de juniores noemen na eindwinst op de Australian Open. Om ook Roland Garros aan zijn palmares toe te voegen, zal hij in de derde ronde andermaal voorbij Learner Tien moeten raken, de Amerikaan die in de finale in Melbourne het hoofd moest buigen voor onze landgenoot na een supertiebreak.

© AFP

Rolstoeltennisser Gérard hoopt dan weer zijn finaleplek in 2020 minstens te evenaren. Het nummer vier van de wereld nam reeds de eerste horde en staat nu in de kwartfinale tegenover de Spanjaard Martin De La Fuente.

Deze affiches mag u niet missen

Naast al het Belgische geweld hebben de kwartfinales bij zowel de vrouwen als de mannen veel te bieden. De Braziliaanse Haddad Maia begint rond de klok van 11u aan haar partij tegen de Tunesische Ons Jabeur (WTA 7). Uitkijken of Haddad Maia al voldoende gerecupereerd is van haar match uit de vierde ronde. Tegen de Spaanse Sorribes Tormo stond ze toen maar liefst bijna 4 uur op de baan, meteen ook de derde langste vrouwenwedstrijd in de geschiedenis van Roland Garros. Bovendien is ze nog maar de eerste Braziliaanse sinds 1968 die een kwartfinale op een Grand Slam weet te halen.

Beatriz Haddad Maia — © EPA-EFE

De volgende partij is een heruitgave van de finale van vorig jaar. ‘s Werelds nummer één Iga Swiatek kruist dan opnieuw de degens met Coco Gauff, het zesde reekshoofd in de Franse hoofdstad. In 2022 kon de jonge Amerikaanse Swiatek niets in de weg leggen.

Bij de mannen is het uitkijken naar hoe Tomas Etcheverry het ervan afbrengt tegen Alexander Zverev. De 23-jarige Argentijn, en huidige nummer 49 van de ATP-lijst, beleeft een sprookje. Hij wist nog niet eerder de kwartfinale te bereiken op een Grand Slam.

De dag wordt afgesloten met een Scandinavisch onderonsje: de Deen Holger Rune versus de Noor Casper Ruud, de runner-up van afgelopen editie.