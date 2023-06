Bijna helft van nieuwe tandartsen komt uit buitenland: grootste groep behaalt diploma in Roemenië

Hasselt

Bijna de helft van de tandartsen die vorig jaar aan de slag gingen in ons land zijn van buitenlandse oorsprong. Dat blijkt uit cijfers die federaal parlementslid Frieda Gijbels (N-VA) opvroeg bij minister Frank Vandenbroucke. 34 procent behaalde een diploma in een ander Europees land waarvan een kwart afstudeerde in Roemenië. Dat land lijkt de achterdeur te zijn voor de Europese markt.