Kiev en Moskou geven elkaar ook tijdens VN-Veiligheidsraad de schuld van vernietiging dam

Oekraïne en Rusland hebben elkaar er tijdens een spoedzitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties opnieuw van beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de instorting van de stuwdam in Kachovka.

De Oekraïense VN-ambassadeur Sergiy Kyslytsya had het over “ecologische en technologische terreur”. De vernielde dam is volgens hem “een nieuw voorbeeld van volkerenmoord van Rusland op Oekraïeners”.

© AP

De Russische VN-ambassadeur Vasili Nebenzja op zijn beurt zei dat het om “opzettelijke sabotage van Kiev” ging. Hij beschuldigde Oekraïne van een oorlogsmisdaad.

China vraagt onderhandelingen

De VN-noodhulpcoördinator Martin Griffiths noemde de instorting van de dam een ramp “waarvan de omvang nog zal moeten worden beoordeeld in de komende dagen” maar waarvan de gevolgen “ernstig” zullen zijn aan beide kanten van de frontlinie.

“De schade door de vernieling van de dam maakt dat het leven ondraaglijk veel zwaarder zal worden voor zij die al lijden onder het conflict”, zei Griffiths. Dat miljoenen getroffen mensen mogelijk niet geholpen kunnen worden, kan rampzalige gevolgen hebben, waarschuwde hij ook. Daar komt nog eens bij dat de landbouw getroffen wordt en dat het water mijnen of andere explosieven kan meevoeren.

De Chinese ambassadeur Zhang Jun zei ongerust te zijn over een “verlenging of zelfs escalatie” van het conflict in Oekraïne. Hij riep de twee partijen op om zo snel mogelijk vredesonderhandelingen te voeren.

© AP

© AP