Doodstraf voltrokken in Missouri, 23 jaar na moord op twee cipiers

In de Amerikaanse staat Missouri is dinsdag een 42-jarige terdoodveroordeelde geëxecuteerd. Hij bracht 23 jaar geleden twee cipiers om het leven in een poging om een vroegere medegevangene te helpen ontsnappen.

Michael Tisius kreeg een dodelijke injectie in de gevangenis in Bonne-Terre, zo meldden de autoriteiten in een mededeling.

De man trok op 22 juni 2000 samen met de vriendin van een ex-celgenoot naar de gevangenis van Randolph, waar hij zelf een tijdje had gezeten voor een klein misdrijf. Hij ging zogezegd sigaretten bezorgen, maar haalde een wapen boven en schoot twee cipiers dood.

Tisius probeerde vervolgens de cel van zijn vriend te openen, maar dat lukte niet en hij sloeg op de vlucht. De dag erna pakte de politie hem op.

12 executies

Tijdens een eerste proces werd hij veroordeeld tot de doodstraf, maar die uitspraak werd vernietigd door een procedurefout. De straf werd bevestigd tijdens een nieuw proces in 2010.

Daarna probeerden de advocaten van Tisius nog herhaaldelijk maar tevergeefs de doodstraf te vermijden. De Republikeinse gouverneur van Missouri, Mike Parson, weigerde gratie te verlenen. Ook het Hooggerechtshof verwierp een beroep.

Er zijn dit jaar al twaalf veroordeelden geëxecuteerd in de VS. De straffen werden voltrokken in maar vier staten: Texas, Oklahoma, Missouri en Florida.