Vanaf juli kan chemotherapie ook thuis

Patiënten kunnen vanaf 1 juli hun chemotherapie of langdurige antibioticabehandeling ook thuis laten toedienen. Voor een patiënt kost een thuisbezoek evenveel als een behandeling in het ziekenhuis.

Vandaag moeten kankerpatiënten voor chemotherapie nog standaard naar het ziekenhuis. Daar krijgen ze een intraveneuze behandeling, meestal in het oncologisch daghospitaal. Vanaf volgende maand krijgen veel patiënten de mogelijkheid om chemo thuis te laten uitvoeren. Concreet gaat het om twee behandelingen die in aanmerking komen: chemo en langdurige intraveneuze antibioticabehandelingen.

Patiënten kunnen voor thuishospitalisatie kiezen nadat ze de eerste twee toedoeningen in het ziekenhuis hebben ontvangen, mits akkoord van de behandelende arts. In overleg met de huisarts coördineert het ziekenhuis de thuishospitalisatie. Het ziekenhuis verstrekt de nodige geneesmiddelen die een verpleegkundige, eventueel een thuisverpleegkundige, kan toedienen. Voor de patiënt zijn er geen extra kosten en hij of zij kan altijd opnieuw kiezen om de behandeling voort te zetten in het ziekenhuis.

“We komen tegemoet aan de voorkeur van veel patiënten om zo veel mogelijk in hun vertrouwde omgeving en dicht bij familie, vrienden en buren te worden verzorgd. Dat is minder belastend voor de patiënt én zijn omgeving”, zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Hij schat dat zowat 2.600 mensen in aanmerking komen voor chemotherapie en ruim 900 voor een antibioticabehandeling. Dat zou overeenkomen met ruim 36.000 dagen minder in het ziekenhuis. “De middelen die vrijkomen in de ziekenhuizen, ongeveer 2,2 miljoen euro, worden structureel verschoven om de eerstelijn (huisartsen, thuisverpleegkundigen, ...) te financieren.”

Meer zorg thuis

Oncologische thuishospitalisatie kent een lange voorgeschiedenis. Al in 2016 werd een eerste pilootproject opgestart met steun van de vzw Kom op tegen Kanker in de regio van Kortrijk. Het project was volgens de vzw een groot succes met 93 procent van de deelnemende patiënten die aangaf thuishospitalisatie te verkiezen. In 2021 volgde een haalbaarheidsstudie waarin werd opgeroepen om thuishospitalisatie aan te bieden aan alle kankerpatiënten die daarvoor in aanmerking komen. Ook Stichting tegen Kanker verwacht dat thuishospitalisatie het comfort van de patiënt ten goede zal komen.

Dat heel wat kankerpatiënten de mogelijkheid zullen krijgen, vindt oncologisch verpleegkundige Daisy Vanhollebeke een goede zaak. Zij stond mee aan de wieg van het pilootproject. Een thuisbehandeling gaat niet enkel over de privéwoning, maar kan ook plaatsvinden in een woonzorgcentrum of een instelling voor mensen met een handicap. “Vooral bij mensen die minder mobiel zijn, heeft het veel baat. Ze zijn zwaar ziek en de verplaatsing is extra belastend.”

Minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) — © BELGA

In de toekomst zullen nog behandelingen in aanmerking komen voor thuishospitalisatie. “Dit is een belangrijke stap in de cultuuromslag die we maken in de zorg”, zegt minister Vandenbroucke. “Patiënten zullen hoe langer hoe meer gespecialiseerde zorg kunnen krijgen in hun thuisomgeving. We maken dit mogelijk door de samenwerking tussen zorgverstrekkers in en buiten het ziekenhuis fors te versterken. Zo geven we de patiënten een stukje extra comfort en vermijden we onnodige ziekenhuisbezoeken, vanzelfsprekend alleen wanneer de patiënt daarvoor kiest.”