Juventus wil zich terugtrekken uit Super League, maar ontkent dat het werd afgedreigd door de UEFA

Juventus is van plan om zich terug te trekken uit het Super League-project. De Italiaanse club bevestigde op zijn website dat het de twee andere ploegen die nog betrokken zijn bij het project, Barcelona en Real Madrid, op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing. Overigens viel er nog nieuws te rapen bij e Oude dame, want de Argentijnse wereldkampioen Angel Di Maria liet weten dat hij na één seizoen vertrekt bij Juventus.

“Juventus informeert dat het een mededeling heeft gestuurd naar de twee andere clubs die, net als Juventus, geen gebruik hebben gemaakt van hun recht om zich terug te trekken uit het Super League-project (FC Barcelona en Real Madrid), om een periode van discussie tussen de drie clubs te starten over de mogelijke terugtrekking van Juventus uit het Super League-project”, staat in het persbericht. De Oude Dame ontkent ook dat het dreigende sancties van de UEFA zou hebben ontvangen.

Juventus kreeg onlangs een puntenaftrek van tien punten in de Serie A als straf voor vermeende financiële wanpraktijken bij transfers. Door de straf zakte de club naar de zevende plaats. De ‘Bianconeri’ treden volgend seizoen aan in de Conference League, tenzij nu ook de UEFA beslist de club een sanctie te geven.

Het Super League-project, dat in april 2021 met veel toeters en bellen werd gelanceerd, stortte in slechts 48 uur in elkaar door de woede van veel fans en de dreigende politieke maatregelen.

Het idee van de gesloten topcompetitie dook half oktober echter weer op met de lancering van A22 Sports Management, dat als promotor van de Super League “de dialoog over de toekomst van het Europees clubvoetbal wilde openen”. Juventus, Real Madrid en Barcelona spraken toen opnieuw hun steun uit.

Het Europese Hof van Justitie zal binnenkort een uitspraak doen over de vraag of de UEFA, die het Europese voetbal reguleert, al dan niet misbruik maakt van haar machtspositie door te dreigen met straffen voor de clubs achter deze gesloten competitie.