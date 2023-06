Dat doet deugd: na jaren blessureleed plaatst Belgian Cheetah Hanne Claes zich met toptijd voor WK atletiek in Boedapest

Twee keer heeft ze op stoppen gestaan omdat de blessures maar bleven aanhouden, één keer hingen de spikes zelfs al aan de haak. Maar Hanne Claes (31) bedacht zich, zette door en hield vol. En is het waard geweest, want dinsdagavond plaatste de Belgian Cheetah zich in het Spaanse Huelva met een toptijd voor het WK atletiek in Boedapest op de 400 meter horden.

Als een rode draad lopen ze door de carrière van Hanne Claes, de blessures. Geen kleine pijntjes, maar vaak zware, carrièrebedreigende letsels. In haar vroege jaren was het vaak de rug die opspeelde. De Leuvense was toen nog specialiste van de 100 meter horden en iets later van de 200 meter. Op die laatste afstand haalde ze de EK’s van 2012 en 2014, maar toen ze in 2016 – mede door blessures – naast de Spelen in Rio greep, was het welletjes geweest. Claes stond soms te huilen van de pijn en frustratie op training en zag het allemaal niet meer zitten. Ze stopte met atletiek, maar bedacht zich even later weer.

Claes besloot om Rudi Diels als coach in te ruilen voor Jacques Borlée en zich definitief op de 400 meter horden toe te leggen. Dat lukte aardig, want op het EK van 2018 in Berlijn werd ze vierde, zowel op de 400 meter horden als op de 4x400 meter met de toen nog maar pas in het leven geroepen Belgian Cheetahs. Claes leek vertrokken voor een tweede carrière, maar zware achillespeesklachten strooiden roet in het eten. Ze haalde wel nog de halve finales op haar eerste WK in Doha in 2019, maar de aanloop naar de Spelen werd stevig verstoord door die dekselse achillespezen.

Nieuw elan

De voorbereiding op Tokio werd er eentje van meer vallen dan opstaan, maar Claes wist zich wel nog te plaatsen. Ze moest haar lichaam over de grens duwen, maar ze wilde absoluut haar eerste Spelen meemaken en ging in Tokio van start met een stressfractuur in de voet. Op halve kracht – of nog minder – sneuvelde ze daar in de eerste ronde. Ze was opnieuw even klaar met de aanslepende blessures en overwoog een tweede keer om te stoppen, maar ook nu bracht een trainerswissel een nieuw elan.

De deur van de groep van Jacques Borlée trok Claes achter zich dicht, en ze sloot zich aan bij de groep van Carole Bam. In 2022 kwam ze van héél ver en werd het een race om klaar te geraken voor de kampioenschappen. Het WK in Eugene haalde ze niet, maar op het EK in München was ze verdienstelijk negende op de 400 meter horden.

Afgelopen winter kon Claes eindelijk nog eens blessurevrij doortrainen, en dat heeft nu geloond. Haar resultaten van de voorbije weken waren al veelbelovend, maar nog niet spectaculair. Dat kan wel worden gezegd van haar chrono dinsdagavond in het Spaanse Huelva. Ze denderde naar 54.87 op de 400 meter horden – de derde Europese jaartijd - en dook zo onder de WK-limiet van 54.90. Op de Belgische ranking aller tijden wipt Claes over Elodie Ouedraogo en Ann Mercken naar de tweede plaats, alleen collega-Cheetah Paulien Couckuyt deed ooit beter met 54.47. Gelukkig is Hanne Claes uiteindelijk nooit definitief gestopt. De aanhouder wint.