Koen Geens noemt videoboodschap Sammy Mahdi over Reuzegom “onoordeelkundig”

Ex-minister van Justitie Koen Geens verklaarde dinsdagavond in Terzake dat hij de videoboodschap van cd&v-voorzitter Sammy Mahdi over de zaak Reuzegom “onoordeelkundig” vond. Maar, zo voegde hij er aan toe, Mahdi trekt de rechtsstaat zeker niet in twijfel.

Mahdi trok serieus van leer over het Reuzegom-proces en de volgens hem te lage straffen die de verdachten kregen.

In een video op Tiktok nam hij het vorige week ook op voor Youtuber Acid die de namen van enkele Reuzegommers bekendmaakte. “Niets anders dan wat de journalistiek iedere dag doet”, volgens Mahdi. “Ge moet mij eens uitleggen hoe het komt dat de straffen die Acid nu kan krijgen, blijkbaar bijna hoger oplopen dan de ‘werkstrafjes’ die de Reuzegommers hebben gekregen.”

Mahdi zei in de video ook dat hij begrijpt dat sommigen de uitspraken in de zaak als “klassenjustitie” beschouwen.

De bewuste Tiktok-video leverde de cd&v-voorzitter bakken kritiek op. Ook binnen zijn eigen partij

Kamerlid en voormalig minister van Justitie Koen Geens vindt de TikTok-video die zijn partijvoorzitter Sammy Mahdi verspreidde “onoordeelkundig”. Dat zei hij dinsdagavond in Terzake.

Dat is de voorzitter ook duidelijk gemaakt, zegt Geens. De voormalige minister van Justitie heeft anderzijds ook begrip voor Mahdi. “Jongeren oordelen daar anders over dan wij. Er is begrip dat de voorzitter in dergelijke omstandigheden een menselijke vergissing maakt.”

Volgens Geens is het tijd dat de rust nu terugkeert in het dossier. “Ik denk dat iedereen, ook wie vandaag razend is, even moet dimmen en samen met ons naar een maatschappelijke oplossing moet zoeken, ook voor datgene wat klassenjustitie wordt genoemd.”

Geens zegt ook dat geen enkele gevangenisstraf in dit dossier effectief zou geweest zijn. Een werkstraf lijkt hem dan ook nog het meest efficiënt als ze adequaat wordt toegepast.

De boete, zegt hij, kon hoger zijn. Tot 8.000 euro maximum. “Maar dat had het verschil niet gemaakt”, zegt Geens die het gevoel had dat nabestaanden kunnen leven met de werkstraffen.

“Dat de straf niet op hun uittreksel van het strafregister komt, dat klopt. Maar dat geldt voor iedereen die een werkstraf krijgt.” Dat moeten we bekijken of dat in de toekomst anders moet, zegt de ex-minister.

