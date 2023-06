Filou Oostende-CEO Jurgen Vanpraet waarschuwt voor taaie klant Limburg United: “Finaleticket is zeker nog niet binnen”

© Bart Borgerhoff

“Na dat rampzalig openingskwart kan ik nog leven met dit resultaat”, sprak coach Dario Gjergja na de wedstrijd. “Van de zesde tot de tiende minuut incasseerden we negentien punten (van 16-14 ging het naar 35-21, red.) en het hadden er zelfs meer kunnen zijn. Ons derde kwart was gelukkig wel goed, maar in het vierde kwart hielden we ermee op om de bal goed te laten bewegen. Op de cruciale momenten leden we enkele dure balverliezen. De rotatie van beide teams is beperkter door de geblesseerden. Ik hoop dat we woensdag tenminste met deze selectie kunnen spelen, maar zeker ben ik niet.”

Zonder Tyree

In Hasselt ontbraken niet alleen Dusan Djordjevic en Haris Bratanovic, maar ook Breein Tyree. “Het seizoen duurt al lang, er waren heel veel wedstrijden”, zegt CEO Jurgen Vanpraet. “Dan sluimeren er op het einde al eens kleine blessures. Tyree sukkelt de afgelopen weken wat met zijn linkerduim. Daarom is ervoor gekozen om hem te laten rusten. Hopelijk geraakt hij speelklaar voor een eventuele finale, als we natuurlijk voorbij Limburg geraken. De timing van de BNXT play-offs valt wat ongelukkig. Meteen na zo’n feest als de Belgische titel is het altijd moeilijk om de ploeg opnieuw volledig de focus te laten. Maar die focus is er wel degelijk bij iedereen, zeker ook bij onze coach. Alleen merk je dat de formule nog wat moeilijker ligt bij het publiek. Een BNXT-afronding met bijvoorbeeld de eerste vier zou ook een mooie formule zijn. Het zou ook mogelijk zijn de BNXT-liga eerst af te ronden vooraleer te starten met de nationale play-offs.”

Gele muur

Maar voor alle duidelijkheid: bij Oostende gaan ze nog volop voor de dubbel. Vanpraet: “We hopen dat de gele muur van tijdens de play-off-finale, zowel in de zaal als op het veld, opnieuw kan standhouden. Maar eerst dus nog Limburg United. Met onder anderen De Zeeuw, Desiron, Delalieux en Stein is dat toch een sterke ploeg. Dat finaleticket is dus zeker nog niet binnen. Samen met de steun van onze supporters gaan we er in de COREtec Dome nog eens vol tegenaan gaan. Hopelijk volgt dan vrijdag een galamatch thuis tegen Leiden.”