“Wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op buien”

Vandaag daagt er vanuit het oosten meer middelbare bewolking op. Daardoor zal de zon het periodiek moeilijk krijgen. Het is niet ondenkbaar dat er ons enkele oplossende Duitse buien weten te bereiken.

Dat zou er dan hooguit voor kunnen zorgen dat het stof lokaal even wordt geblust en dat er tijdelijk wat minder graspollen in de lucht zullen zweven. Hoe meer naar het westen, hoe groter de kans dat er geen druppel meer uit de wolken zal vallen.

Woensdag daagt er vanuit het oosten meer middelbare bewolking op. Daardoor zal de zon het periodiek moeilijk krijgen. Het is niet ondenkbaar dat er ons enkele oplossende Duitse buien weten te bereiken. Dat zou er dan hooguit voor kunnen zorgen dat het stof lokaal even wordt geblust en dat er tijdelijk wat minder graspollen in de lucht zullen zweven. Hoe meer naar het westen, hoe groter de kans dat er geen druppel meer uit de wolken zal vallen.

Naar de avond toe zal de ruimte tussen de wolken weer groter worden.

De temperatuur klimt naar een maximum tussen 22 en 24°C, afhankelijk van de bewolkingsgraad in de namiddag. Er waait opnieuw een matige noordoostenwind.

De nacht naar donderdag verloopt droog. De temperatuur valt terug naar een minimum rond 11°C.

Bekijk hier het weer van de komende dagen.