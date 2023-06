“Onze techniek werkt en is veilig”, zegt fertiliteitsexpert Willem Ombelet. “Op sommige vlakken doen onze baby’s het zelfs nog beter. Zo komen vroeggeboorte of een laag geboortegewicht minder vaak voor.” — © Raymond Lemmens

Genk

De techniek die de Genkse fertiliteitsexpert Willem Ombelet (68) ontwikkelde, maakt IVF niet alleen stukken goedkoper, het levert dezelfde en soms betere resultaten op dan traditionele methodes. In de zomer zal zijn vzw The Walking Egg deze goedkopere IVF via een speciale container dichter bij patiënten in Zuid-Afrika brengen.