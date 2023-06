Jumbo-Visma zwemt in de weelde. Danig zelfs dat het niet echt een probleem is indien Wout van Aert dit keer in de Tour niet voor de groene trui gaat. Er is nog altijd Christophe Laporte. “Ambieert Wout het groen? Of niet? Dat kan alles veranderen”, aldus de tweevoudige ritwinnaar in de Dauphiné.