Spilfiguren van matchfixing in snooker levenslang geschorst: “Hartverscheurend dat ze jonge talenten onder druk zetten”

Voormalig Masters-kampioen Yan Bingtao, de bekendste naam, moet tot 11 december 2027 uit competitie blijven. De andere betrokkenen kregen van de World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA) schorsingen tussen twee jaar en elf maanden en vijf jaar en vier maanden.

De sancties komen er omdat de Chinese profs volgens de disciplinaire commissie wedstrijden hebben vervalst voor gokdoeleinden. Het onderzoek werd in augustus 2022 opgestart na een waarschuwing van de International Betting Integrity Association (IBIA). De voorbije weken werden alle betrokkenen ondervraagd in hoorzittingen.

Volgens de federatie waren Wenbo en Hang de spilfiguren en weigerden zij mee te werken aan het onderzoek.

“Het is hartverscheurend om te zien hoe enkele jonge, getalenteerde spelers door druk van twee meer ervaren spelers in de fout zijn gegaan”, zegt Jason Ferguson, voorzitter van de World Professional Billiards and Snooker Association aan The Guardian.

“Dit is een les voor zij die denken dat ze de boel straffeloos kunnen belazeren. Tegelijk ben ik blij dat de onderzoekscommissie geen bewijs zag ven een bredere fraudecultuur in het snooker.”

Bingtao, Lu Ning, Zhao Jianbo, Bai Langning, Chang Bingyu, Chen Zifan, Zhao Xintong en Zhang Jiankang bekenden wel schuld en vermeden zo een levenslange schorsing.