Brandgevaar blijft groot door aanhoudende droogte, Natuur en Bos volgt situatie op de voet op

De natuurgebieden lijden nu al enorm onder de droogte. Het landschap verschraalt en het waterniveau van de vennen daalt zienderogen. Door de droogte is het risico op brandgevaar ook hoog. Vandaag werd beslist door het Agentschap Natuur en Bos om het risiconiveau voor brand in onze natuurgebieden op het niveau van code geel te houden, wat betekent dat het afgeraden is om te roken in natuurgebieden en de waakzaamheid bij de brandweer verhoogd is. Normaal evalueert de overheid wekelijks of het risiconiveau moet worden bijgewerkt, maar Natuur en Bos heeft beslist om vanaf vandaag de situatie dag per dag op te volgen.