Brussels Airport waarschuwt passagiers voor mogelijk langere wachttijden woensdag

Brussels Airport vraagt passagiers om woensdag op tijd naar de luchthaven te komen, omdat er door een vakbondsmanifestatie in Brussel mogelijk minder personeel aanwezig zal zijn voor de veiligheidsscreening. Dat zou tot langere wachttijden kunnen leiden, zo meldt de luchthaven dinsdag.

De socialistische vakbond ABVV verzamelt woensdagochtend voor het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) uit protest tegen de plannen voor een hervorming van het strafrecht. Woensdag wordt het wetsontwerp van de minister besproken in de Kamercommissie Justitie. Het ABVV eist de intrekking ervan.

Onder de geplande bepalingen is ook een demonstratieverbod dat alleen zou gelden voor relschoppers, maar de vakbond is bang dat dit in de realiteit veel breder zou gaan en een aantasting zou vormen van de vrijheid van betogen.

Brussels Airport meldt dinsdag moeilijk te kunnen inschatten wat de precieze impact van de manifestatie zal zijn op de luchthaven. Er zal waarschijnlijk een impact zijn op de personeelscapaciteit bij de veiligheidsscreening, en dan eerder in de namiddag. Op alle andere diensten op de luchthaven zou er geen impact zijn.

Woensdag is niet de drukste dag van de week op de luchthaven, met naar verwachting bijna 63.000 passagiers: zowat 32.400 vertrekkende en 30.400 aankomende passagiers.

Passagiers wordt gevraagd om op tijd te komen naar de luchthaven. Vroeger komen is niet nodig. De luchthaven biedt passagiers ook online tools aan om na te gaan wat het ideale tijdstip is om op de luchthaven te zijn.