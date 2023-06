Jozef (99) is de oudste bestuurder van het land, al mag hij niet langer overal rijden: “Die auto is mijn vrijheid”

Jozef gaat soms nog naar zijn stamcafé of de supermarkt. — © scl

Aarschot

Jozef Verbeeck (99) is bijna honderd jaar oud, maar toch rijdt hij nog regelmatig rond in de straten van Aarschot. Dat maakt hem volgens verkeersveiligheidsinstituut VIAS de oudste bestuurder van het land. “Elk jaar leg ik nog een test af”, zegt Jozef. “Ik rij niet meer zonder beperkingen, maar zo hou ik toch de vrijheid om naar de winkel of mijn stamcafé te gaan.”