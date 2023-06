Dylan Groenewegen reageert cynisch na declassering in Dauphiné: “Sorry, UCI omdat ik mijn remmen gebruikte”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bennett was tijdens zijn sprint flink van zijn lijn afgeweken, Groenewegen had in een reactie daarop een concurrent met een duw opzijgezet om ruimte te maken. Daarvoor werden ze allebei na de finish bestraft met een declassering: Bennett en Groenewegen verliezen hun topdrieplaats in de rit, maar mogen wel hun weg verder zetten in de vierde etappe. Ze krijgen ook elk twee punten aftrek in het bergklassement en zeven in het puntenklassement en 500 Zwitserse Frank (515 euro) boete.



Benji Naesen, afgelopen voorjaar analist in Café Koers, wees Groenewegen erop dat de jury allicht geen graten zag in het remmen, wel in het opzijzetten van Govekar.



De Belg Milan Menten (Lotto Dstny) schuift door de declassering van Bennett en Groenewegen op van de vijfde naar de derde plaats in de rituitslag. De Fransman Christophe Laporte (Jumbo-Visma) had de massasprint gewonnen, de Italiaan Matteo Trentin (UAE Team Emirates) is de nieuwe tweede.