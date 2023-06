Marjolein Nijs blaast nieuwe wind door het bedrijf van haar familie

Maasmechelen

Marjolein Nijs neemt na 20 jaar het bedrijf Gervi in Maasmechelen over van haar vader Rony. Gervi specialiseert zich in wellnessproducten. Met de energiecrisis kreeg het bedrijf een klap, omdat hun producten veel stroom verbruiken en duur werden voor klanten. Daar wil Marjolein nu meer op inspelen met de overname van het bedrijf. Duurzaamheid is voor haar dan ook erg belangrijk.