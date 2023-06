“CIA was lang voor incident op hoogte van Oekraïense plannen om Nord Stream op te blazen”

Drie maanden voor de Nord Stream-gaspijpleidingen werden opgeblazen, was de Amerikaanse inlichtingendienst CIA op de hoogte van plannen van het Oekraïense leger om een geheime aanslag te plegen op het onderzeese netwerk. Dat schrijft The Washington Post dinsdag.

Volgens de krant kreeg de CIA een tip van een niet nader genoemde Europese inlichtingendienst dat zes leden van de Oekraïense speciale eenheden plannen hadden om de pijpleidingen die Rusland met Duitsland verbinden, op te blazen.

Onder welk land de Europese inlichtingendienst ressorteert, geeft The Washington Post op vraag van regeringsfunctionarissen niet vrij. Het rapport van de inlichtingendienst was gebaseerd op informatie verkregen van een individu in Oekraïne. De informatie van die bron kon niet meteen bevestigd worden, maar de CIA deelde het rapport met Duitsland en andere Europese landen in juni vorig jaar.

In de plannen zou specifieke bewijslast staan die de regering in Kiev linkt aan de eventuele aanslag in de Baltische Zee. Amerikaanse en Westerse functionarissen spraken na de ontdekking van de gaslekken eind september 2022 over een brutale daad van sabotage van de Europese energie-infrastructuur.

Moskou heeft altijd ontkend

The Washington Post kreeg een kopie van het rapport in handen omdat een lid van de Air National Guard het rapport had gedeeld op het Amerikaanse chatplatform Discord.

Oekraïne heeft betrokkenheid bij de aanslag op Nord Stream altijd ontkend, en wilde nu niet reageren tegenover de Washington Post. Ook het Witte Huis en de CIA houden de lippen op elkaar.

Functionarissen van de regering van de Amerikaanse president Joe Biden hebben eerder met de beschuldigende vinger naar Rusland gewezen, maar ook Moskou heeft altijd ontkend iets met de sabotagedaad te maken te hebben.

Drie ontploffingen onder water veroorzaakten op 26 september vorig jaar grote lekken in de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Maar één van de vier gaslinken in het netwerk bleef nog intact.

Gasprijs

Het nieuws over de ontploffing had direct een effect op de gasprijs. Op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt steeg de gasprijs met zo’n 10 procent tot meer dan 190 euro per megawattuur.