Curator Marcel Vanthilt werkt rond thema tijd tijdens kunstenfestival MoMeNT in Tongeren. — © TV Limburg

Tongeren

Het MoMeNTfestival is al aan zijn zevende editie toe. Dit keer wordt het gerenoveerde stadhuis in Tongeren de uitvalsbasis voor het kunstenfestival. Voor het eerst wordt er met een curator gewerkt: Marcel Vanthilt, die zich beschouwt als het wit konijn dat waakt over het einde der tijden.