Opnieuw fietser in Zenne beland: vierde incident op een paar maanden tijd

In Zemst is opnieuw een fietser in de Zenne beland. Ter hoogte van de Brusselsesteenweg reed een man om een onduidelijke reden in het water. Hij kon door de brandweer gered worden en kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Het is al het vierde incident in goed vier maanden tijd in Zemst waarbij iemand in de Zenne beland, waaronder één keer met dodelijke afloop.

De feiten speelden zich af rond 17.10 uur. De man belandde met zijn elektrische fiets in het water ter hoogte van de Brusselsesteenweg. Hij zou daarbij de controle over het stuur verloren hebben en uit de bocht gegaan zijn. Het water van de Zenne stond gelukkig relatief laag. Eerst werden de duikers opgeroepen maar uiteindelijk moesten de brandweerlui hem gewoon naar boven helpen met behulp van ladders.

Haag

Half maart vielen bij twee ongerelateerde incidenten in het Vlaams-Brabantse Zemst twee fietsers in de Zenne langs het jaagpad. De twee konden uit het water worden gered, maar voor een 25-jarige vrouw die eind januari ’s nachts op dezelfde plaats in de rivier terechtkwam, kwam alle hulp te laat. Sindsdien is er op het betreffende traject een haag geplant over een afstand van 2,3km om een veilige corridor te creëren tussen het jaagpad en de betonnen kuipen.

De plek van het huidige incident is een eind verderop richting Vilvoorde. Volgens burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) is dit geval niet ter vergelijken met de andere incidenten. “De man kwam vanuit richting Vilvoorde op het jaagpad en is bij het nemen van zijn bocht aan de brug ter hoogte van de Brusselsesteenweg de controle over het stuur verloren en is zo in het water beland. Hij heeft alleszins veel geluk gehad maar is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. De problematiek van de steile oevers is hier niet aan de orde want hier zijn geen betonnen kuipen en is er natuurlijke begroeiing tussen de oevers en het jaagpad.”