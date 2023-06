Vandalen vernielen raam van studentencafé ‘In den Boule’, de vroegere uitvalsbasis van Reuzegom

Vandalen hebben in de nacht van maandag op dinsdag een raam stukgeslagen bij café In den Boule in Leuven.

De politie werd dinsdagmiddag ter plaatse geroepen om de schade op te meten. “Het gaat om één raam dat ingeslagen is”, zegt politiewoordvoerder Mathieu Caudron. “De feiten moeten gepleegd zijn tussen 3 uur ’s nachts en 12 uur ’s middags. Voorlopig is er geen spoor naar verdachten. Er is een onderzoek geopend.”

In den Boule is het stamcafé van verschillende studentenclubs, onder andere Reuzegom had er z’n thuishaven. Het prijkt ook in de achtergrond van de bekende foto van de beruchte studentenclub. Of er een link is met de protesten die de laatste dagen plaatsvinden tegen de straf die zij opgelegd kregen door de rechtbank na de dood van Sanda Dia, is niet duidelijk.