Is Fabio Jakobsen een optie voor Team DSM? “Het klopt dat we kijken naar een sprinter die zeker kan winnen”

De Nederlandse ploeg Team DSM heeft van sprinten zijn DNA gemaakt, maar met vijf zeges dit seizoen is de balans voorlopig mager. Manager Iwan Spekenbrink reageert bij De Telegraaf op de geruchten over Fabio Jakobsen en Olav Kooij, einde contract bij respectievelijk Soudal-Quick Step en Jumbo-Visma. “Het klopt dat we op dit moment kijken naar een sprinter die al zeker overwinningen kan behalen”, zegt hij.