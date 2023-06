Paus Franciscus naar ziekenhuis gebracht, maar na uurtje weer buiten

Paus Franciscus is volgens het Italiaanse nieuwsagentschap Ansa naar het Gemelli-ziekenhuis in Rome overgebracht. Het zou gaan om het ziekenhuis waar hij in maart al was opgenomen voor een longontsteking. Lokale media berichten dat de paus op minder dan een uur weer buiten stond.

De 86-jarige paus was dinsdag rond 10.40 uur in het ziekenhuis aangekomen. Daar moest hij enkele controles ondergaan, liet het Vaticaan aanvankelijk weten. Later gaf de instantie toe dat de paus ademhalingsmoeilijkheden had ondervonden en antibiotica nodig had voor een infectie.

In maart werd Franciscus al in het ziekenhuis opgenomen met een longontsteking. Net op tijd voor de Goede Week en alle vieringen die dan plaatsvonden, kon hij naar het Vaticaan terugkeren. Eind mei moest hij een audiëntie annuleren omdat hij koorts had.