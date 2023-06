Aardbeving in de golfwereld: meest prestigieuze golfcircuits leggen ruzie bij

Vergeet het geruzie en de rechtszaken tussen de LIV Tour, het door Saudisch geld gefinancierde golfcircuit, en de Amerikaanse PGA Tour. De twee smelten samen. Meer nog: het Europese circuit DP World Tour wordt mee betrokken in de miljardendeal tussen de grootste drie golfcircuits. Ex-president Donald Trump, golfliefhebber, spreekt over “een geweldige dag voor de golfwereld”.

Een plotwending van je welste in het internationale golf: in plaats van de ruzie tussen de LIV Tour en de PGA Tour te laten escaleren, komt het tot een verzoening.

De LIV Tour, een nieuwkomer in 2022, wordt gesubsidieerd met geld van Saoedi-Arabië. Controversieel, want het land neemt het niet zo nauw met de mensenrechten. Met minder toernooien, minder holes en meer prijzengeld werden heel wat ertoe golftoppers verleid om te kiezen voor het nieuwe circuit. Ook Thomas Pieters is een van de toppers die koos voor de LIV Tour.

De ‘klassieke’ Amerikaanse PGA zagen het met lede ogen aan. Er werd mee gedreigd om spelers van de LIV Tour niet te laten deelnemen aan de Ryder Cup, een van de prestigieuze golfafspraken. De LIV-spelers zagen ook hun punten op de ‘klassieke’ wereldranglijst, belangrijk voor onder meer deelname aan de Olympische Spelen, teloorgaan. Ook de Europese DP World Tour probeerde het hard te spelen. Dat Europese circuit legde spelers hoge boetes en schorsingen op voor deelnames aan LIV-toernooien. Ook tussen spelers onderling werd heel wat onderling getwist en kritiek gegeven.

Aan die ruzies komt nu een einde. Hoeveel geld ermee is gemoeid, wordt niet vrijgegeven. Maar het PIF (Public Investment Fund), dat het Saudische circuit financieel schraagt, zal “miljarden” investeren in het nieuwe circuit. Ook alle rechtszaken worden verticaal geklasseerd. Hoe het eengemaakte circuit er zal uitzien, is nog de vraag. Er resten ook nog heel wat vraagtekens over de boetes die al uitgesproken zijn. Wordt vervolgd.

Jay Monahan, commissaris van de PGA Tour, heeft het over “een historische dag voor het spelletje”.

Voormalig Amerikaans president Donald Trump, een golf-fanaat, spreekt over “een geweldige dag voor de golfwereld”. Enig eigenbelang aan die uitspraak is niet vreemd. Trump toonde zich altijd een voorstander van de LIV Tour, hoe controversieel ook. Enkele LIV-toernooien vonden plaats op enkele van zijn golfcircuits.