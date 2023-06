Lommel

Flink in de biertjes gevlogen, en niet zeker of je weer achter het stuur kan kruipen? Op Rampage Open Air zal het je niet overkomen: het Lommelse festival plaatst dit jaar negen automaten waar je zelf het alcoholgehalte in je bloed kan meten, gratis. “En je weet precies hoelang je moet wachten voor je weer veilig de weg op kan.”